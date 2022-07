Profiel: koelbloedige Marieke Blom schaart zich bij wereldwijde ING-top

Maar ze blinkt niet alleen uit in haar cognitieve vaardigheden. Deze doctorandus is namelijk ook koelbloedig. En dat is belangrijk in haar rol, zoals ook de quote in een eerder interview laat zien: „Ik snap wat je bedoelt, maar als econoom is het mijn taak de impact van maatregelen te duiden en niet om er waardeoordelen over uit te spreken.” En zo geschiedde meermaals. Ze keek, duidde en gaf advies. En laat zich ook nog wel eens van haar warme kant zien. Zo neemt ze het op voor de mensen met lagere inkomens, die het nu zwaar krijgen met de hoge energieprijzen. „Daar geven juist de laagste inkomens relatief het meeste aan uit. Als deze energieprijzen dan in sommige gevallen zelfs verdubbelen, dan voel je dat natuurlijk heel hard. Lage inkomens hebben vaak geen buffer op de bank en geen buffer aan het einde van de maand.”

De rust zelve

Dat ze mondig is in de media, bewees ze door de Landelijke Vrouw in de Media Award te winnen in 2020. Deze prijs wordt jaarlijks uitgekeerd aan de vrouwelijk expert die zich als beste heeft geprofileerd in de media. Neelie Kroes, Femke Halsema en Wanda de Kanter gingen haar voor. Ook hier werd haar rust weer geroemd: ’Ze weet op een heldere manier gecompliceerde economische onderwerpen voor een breed publiek begrijpelijk en toegankelijk te maken.’

Niet biologisch bepaald

Onnodig om het bij een zakenvrouw te vermelden, maar toch ter inspiratie voor anderen: Blom is moeder van twee kinderen. En vindt zelf dat dat prima 50/50 verdeeld kan worden met haar partner, omdat bij haar weten ’die keuze niet biologisch bepaald wordt’. En nu is het tijd voor een grote stap, naar het wereldwijde, economische toneel als internationaal hoofdeconoom van ING. Haar eigen tweet hierover: „Nieuwe baan, waarin veel van de oude baan blijft. Trots om de Nederlandse en wereldwijde economische ontwikkelingen te mogen ontrafelen. From now on more often in English.” All the best to Blom.