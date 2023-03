Terugblik webinar: kansen voor achterblijvers

Beijer gaf aan niet al te bezorgd te zijn over de recente ontrust in de bankensector. „Ik vind het heel positief dat de Fed zich aan zijn plan heeft gehouden en de rente met 25 basispunten verhoogde.”

Goud heeft het de laatste maanden als veilige haven goed gedaan. Hoewel de onrust op de financiële markten nog niet voorbij is, adviseert Beijer niet meer in te stappen. „Ik denk dat de goudprijs wat zal terugvallen richting de steun op $1700. Dan moet je weer nadenken over instappen.”

Wall Street

De Amerikaanse beurzen doen het de laatste paar weken beter de Europese beurzen, na in de eerste twee maanden van dit jaar nog duidelijk te zijn achtergebleven. Dit sterkt Beijer in zijn visie dat Wall Street de komende maanden betere kansen biedt.

Voor de AEX is hij neutraal, waarbij hij wijst op de technische steun van 630 en weerstand bij 772 punten. „Daartussen zal de index de komende maanden waarschijnlijk blijven zigzaggen.”

Christophe Cox (Société Générale) kwam met een Bonus Certificaat op de AEX op de proppen, die nu rond €74 noteert. „Als de AEX gedurende de looptijd tot december 2024 niet onder 440 punten terugvalt, krijg je €77 per certificaat. Voor deze bescherming mis je wel het dividend.” Indien de AEX ruim boven 800 uitstijgt, krijg je per extra indexpunt steeds meer voor je certificaat.

Kooptips

Cox en Beijer blikten ook terug op de in december afgegeven kooptips, die over het algemeen goed uitpakten. Dat geldt onder meer voor Air France KLM.

Beijer tipt nu verzekeraar Aegon. „Profiteer van de recente behoorlijke dip, mijn koersdoel is €4,90.”

Zijn tweede kooptip in de AEX is Shell. „Het bedrijf biedt een prachtig dividendrendement. Als de oorlog in Oekraïne voorbij is, zal het beter gaan met de wereldeconomie en de olieprijs weer oplopen. Mijn koersdoel is de weerstand op €28,72.

In de Midkap ziet hij maaltijdenbezorgbedrijf Just Eat Takeaway en biotechnologiebedrijf Galapagos als meest kansrijke aandelen.

Wil je weten waarom en wat zijn andere adviezen zijn? Kijk dan hier het webinar terug.