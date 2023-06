Premium Het beste van De Telegraaf

Uniek staaltje hardware en software van €4000 Vision Pro getest: zo voelt Apples visie op de toekomst aan

Door Chris Broesder en Mark Hofman

De nieuwe mixed reality-bril Ⓒ Apple

Cupertino - „One More Thing.” Met die drie iconische woorden lanceerde Apple deze week de Vision Pro, de headset waarbij de werkelijkheid wordt gemengd met de virtuele wereld. Voor de fans van Apple zijn de woorden een belofte, want eerder werden producten als de iPhone, iPad, Apple Watch en AirPods aangekondigd. Of de Vision Pro net zo invloedrijk zal zijn als die andere producten, weet niemand maar de impact op het dagelijks leven kan groot zijn.