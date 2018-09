Voormalig KPN-bestuurder naar Lufthansa

Dirks (53) werkte bij de Duitse mobiele aanbieder E-Plus toen die in 2000 werd overgenomen door KPN. Binnen het Nederlandse telecombedrijf klom hij op tot directeur van E-Plus. Vanaf 2011 had hij daarnaast als bestuurslid alle mobiele activiteiten van KPN onder zijn hoede

Toen E-Plus in 2014 werd verkocht aan Telefónica Deutschland, werd Dirks topman van het fusiebedrijf, waarin KPN nog altijd een minderheidsbelang heeft. Hij kondigde daar vorige maand verrassend zijn vertrek aan.

Bij Lufthansa is Dirks de opvolger van Karl Ulrich Garnadt, die komend voorjaar na 38 jaar in dienst van de luchtvaartmaatschappij afscheid neemt. Hij zal de verdere ontwikkeling van Eurowings tot een volwaardige prijsvechter in goede banen moeten leiden.