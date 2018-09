Groen licht voor huizen KNSF-terrein Muiden

Rolf Visser kocht het terrein van de voormalige munitiefabriek aan het IJmeer in de jaren negentig. De gefortuneerde ondernemer had een woonwijk met allerlei voorzieningen voor ogen, maar bewoners van Muiden lagen dwars.

Tot en met de Raad van State werd er geprocedeerd over de 72 hectare fabrieksgrond. Die heeft nu gesteld dat een aangepast bestemmingsplan in orde is, mits er vandaag geen bezwaar meer binnenkomt. Wat komt er op het terrein?