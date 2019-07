Matige economische groei in de eurozone

Brussel - De economie in de eurolanden groeit dit jaar matig met naar verwachting gemiddeld 1,2 procent. De Europese Commissie stelt haar verwachting voor volgend jaar iets naar beneden bij tot 1,4 procent. Nederland blijft het een beetje beter doen dan gemiddeld, met 1,6 procent groei dit jaar en 1,5 procent in 2020, blijkt uit de zomerprognose van Brussel. In Duitsland (0,5 procent) en vooral Italië (0,1 procent) ligt de groei dit jaar nagenoeg stil.