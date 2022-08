Beursblog: rustige AEX zakt iets verder terug

De PMI-cijfers uit Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel trokken de Amsterdamse hoofdgraadmeter de hele ochtend vlak. In de middag luisteren de financiële markten naar een speech van Fed-baas Powell in Jackson Hole. In de aanloop daarnaartoe doen de Amerikaanse futures het goed. In Amsterdam wint Just Eat Takeaway, Relx en Wolters Kluwer duiken allebei ruim 2% in het rood.

Is het beursblog niet (goed) te zien? Klik dan hier.