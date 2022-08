Beursblog: Wall Street op verlies, olieprijs komt boven $100

Amsterdam - Wall Street koerst goeddeels in rode cijfers. Alleen de technologiebeurs Nasdaq houdt lichte winst. Oliefondsen winnen het pleit met forse koersstijgingen op de olieprijs die boven $100 per vat is gekomen. De AEX is dinsdag in Amsterdam vrijwel vlak gesloten op 710,9 punten. Shell werd de grote winnaar op de stijgende olieprijs. Beleggers blijven voorzichtig en wachten op de bijeenkomst van bankiers in Jackson Hole.