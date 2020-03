Bezuinigingsspook doemt op: hoe betalen we deze crisis?

Iedereen is opvallend optimistisch over de diepe zakken van minister Hoekstra van Financiën, die tientallen miljarden pompt in onze economie in tijden van corona. Maar hoe ver reikt die staatssteun als de economie nog maanden platligt en hoe gaan we dat allemaal betalen? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in de podcast Kwestie van Centen.