Het tekort is iets groter dan economen hadden verwacht. Zij gingen in doorsnee uit van 42 miljard dollar. In september overtrof de import de export nog met een licht herziene 36,2 miljard dollar (was 36,4 miljard dollar).

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik