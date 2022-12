Premium Het beste van De Telegraaf

Column: neemt de VVD eindelijk verantwoordelijkheid?

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Staatssecretaris Van der Burg pakt het asieldossier blijmoedig bij de hoorns. Ⓒ ANP/HH

2022 was een beroerd jaar. Dan zou je kunnen denken: volgend jaar zal het wel beter worden, maar dat is maar zeer de vraag. Er ligt een nieuwe recessie op de loer. Economisch gezien zitten we in de neergaande fase van de lange golf, die zeker nog een jaar of vier aanhoudt. Er woedt een oorlog ten oosten van ons en oorlogen duren altijd langer dan gepland. Hoe groter de verliezen die de agressor lijdt, hoe langer hij doorvecht om het verlies alsnog om te zetten in een overwinning.