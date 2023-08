Reissector rekent op explosieve groei

Het WTTC is de koepelorganisatie van alle toeristische sectoren. Denk aan luchtvaartmaatschappijen, hotels, cruisevaart, autoverhuur en reisbureaus. Volgens die koepelorganisatie bereikt de sector in 2033 een omvang van $15,5 biljoen (ruim €14 biljoen, oftewel €14.000 miljard). Dat is een stijging van 50% ten opzichte van vóór de coronaperiode in 2019, toen de reissector een waarde van $10 biljoen had. Dat was toen ruim 10% van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp). De reissector groeit daarmee zelfs harder dan de wereldeconomie als geheel. Volgens economen groeit het wereldwijde bbp, een maatstaf voor economische groei, momenteel met zo’n 2,6% per jaar.

Arbeidsmarkt

Julia Simpson, president van WTTC, verwacht dat de reissector de komende jaren met 5,1% per jaar groeit. Ook de bijdrage aan de arbeidsmarkt is groot. In 2019 werkten er nog zo’n 334 miljoen mensen in het toerisme, terwijl dat er in 2033 zo’n 430 miljoen zijn. Dat betekent dat 1 op de 9 werkzame mensen dan actief is in de reissector.

Van al het geld dat wereldwijd in het toerisme omgaat, is een groot deel afkomstig uit China. In 2019 waren Chinezen goed voor 14,3% van alle reisuitgaven wereldwijd. De reislust van Chinezen komt sinds het opheffen van coronabeperkingen wat langzaam op gang, maar de WTTC verwacht dat China de komende jaren weer massaal het vliegtuig pakt: in 2033 moet China goed zijn voor 22,3% van alle uitgaven in de toerismesector wereldwijd.

Daarmee gaan de Verenigde Staten hun titel als grootste reiseconomie verliezen. De Amerikaanse reismarkt groeit de komende jaren tot $3 biljoen (10% van de Amerikaanse economie), terwijl de Chinese reismarkt groeit tot $4 biljoen (14% van de Chinese economie).

Avontuurlijker

Volgens Virtuoso, een netwerk van meer dan 20.000 reisbureaus die luxe reizen aanbieden, wordt de gemiddelde toerist ook avontuurlijker. Zo worden er vaker expeditiereizen verkocht waarmee reizigers met een gids naar gebieden als Antarctica of de Galapagoseilanden trekken. Ook gaan steeds meer mensen naar onbekendere bestemmingen als Slovenië en Bulgarije.