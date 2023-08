Toerist gooit alle remmen los: ’Reissector groeit komende jaren hard’

Volgens de organisatie, die alle toeristische sectoren omvat zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, cruisevaart, autoverhuur en reisbureaus, groeit de sector tot een omvang van 15,5 biljoen dollar (ruim 14 biljoen euro) in 2033. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van de waarde van 10 biljoen dollar in 2019, toen reizen ruim 10 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) vertegenwoordigde.

Wereldeconomie

Reizen vertegenwoordigt daarmee niet alleen een enorm deel van de wereldeconomie, de sector groeit ook veel sneller dan de economie als geheel. Economen verwachten dat het wereldwijde bbp, een maatstaf van de economische groei, op jaarbasis met ongeveer 2,6 procent per jaar zal groeien, zei Julia Simpson, president van WTTC. „In reizen en toerisme verwachten we een jaarlijkse groei van ongeveer 5,1 procent.”

Als geheel zal de reis- en toerismesector tegen 2033 tot 430 miljoen mensen in dienst hebben, vergeleken met 334 miljoen in 2019. Dat is goed voor ongeveer een op de negen banen wereldwijd.

De organisatie onthulde ook de top 5 grootste reiseconomieën in termen van hun bijdrage aan het bbp. Deze bleef hetzelfde als vóór 2019 en bestond uit de Verenigde Staten, China, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Frankrijk, Mexico, Italië, India en Spanje maakten de top 10 compleet.

De organisatie verwacht daarbij dat de Amerikaanse reiseconomie, de grootste ter wereld met een omvang van 2 biljoen dollar, in de komende tien jaar zijn kroon zal verliezen aan China. In 2033 zal de Chinese reissector goed zijn voor 4 biljoen dollar en ruim 14 procent van de gehele Chinese economie vertegenwoordigen. De Amerikaanse reissector zal naar verwachting groeien tot 3 biljoen dollar en dik 10 procent van de Amerikaanse economie vertegenwoordigen.