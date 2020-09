Dollar pakt terrein terug op euro met groei coronastress

De afgenomen risicobereidheid bij beleggers duwde de euro rond half vier (Nederlandse tijd) tot onder $1,18. Begin september was nog een voorlopige jaartop van $1,20 neergezet.

De vrees dat het oplopend aantal coronabesmettingen het economisch herstel zal belemmeren gaf de dollar een steun in de rug. De Amerikaanse munt wordt gezien als veilige haven in onzekere tijden.

Economen bij Rabobank houden er rekening mee dat in de komende maanden de dollar iets verder aan kracht gaat toenemen tot $1,14, Over een jaar gezien wordt een ongewijzigd niveau van $1,18 voorspeld.

Impasse

In de voorbije weken weken had de dollar nog fors terrein verloren in vergelijking met de euro. Vooral de impasse in de Amerikaanse politiek over een verlenging van de coronasteun speelde daar een grote rol bij. Het gewijzigde beleid van de Federal Reserve (Fed) met het aanpassen van de inflatiedoelstelling drukte eveneens op de Amerikaanse munt.

In maart na de uitbraak van de coronacrisis zat de dollar nog stevig in de lift. De angst voor een mogelijke depressie zorgde voor een grote toestroom van beleggers in de ’veilige’ Amerikaanse munt.

Valutabeleggers kijken deze week vooral uit naar cijfers over de Amerikaanse bedrijvigheid. Een speech van Fed-voorzitter van Jerome Powell komende dinsdag staat eveneens in de belangstelling.