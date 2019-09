AEX neemt bij de lunch gas terug

Rond kwart voor één stond de AEX-index 0,5% hoger op 561,84 punten. De AMX noteerde 1% in de plus op 813,43 punten.

De koersenborden in Frankfurt (+1,1%), Parijs (+1%) en Londen (+0,7%) kleurden eveneens nog groen.

Vooral politieke onderwerpen vragen vandaag de aandacht van beleggers. Het Britse Lagerhuis stemt in de loop van de dag namelijk over een motie die een no-deal Brexit moet voorkomen. De motie lijkt te worden aangenomen. Dat zou een grote klap zijn voor premier Boris Johnson, die in dat geval waarschijnlijk nieuwe verkiezingen wil.

De beurs in Hongkong steeg bijna 4% nadat een omstreden uitleveringswet door de Hongkongse leider Carrie Lam werd ingetrokken. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,9% tot 1,4% in de plus.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de animo bij beleggers werd aangewakkerd door de positieve ontwikkelingen bij een aantal hoofdpijndossiers, waaronder Brexit, Italië en Hongkong. „Het lijkt er op dat zo goed als zeker er een uitstel zal komen voor de deadline van de Brexit, terwijl in Italië door de vorming van een nieuw kabinet de rust voorlopig is teruggekeerd. Verder lijkt de deëscalatie van de spanningen in Hongkong begonnen.”

De meevallende cijfers uit de diensensector in China en Japan droegen volgens hem ook bij aan de vooruitgang van de koersen. Daarnaast wijst hij er op dat de verkopen in de halfgeleiderindustrie op maandbasis zijn gestegen als een mogelijk teken dat het dieptepunt achter de rug is. Aan de andere kant blijft het handelsconflict tussen China en Amerika nog wel boven de markt hangen, stelt van de Groep.

Arcelor aan kop

In de AEX prijkte staalfabrikant ArcelorMittal (+3,4%) bovenaan. Takeaway.com mocht 1,1% bijschrijven. Het maaltijdenbestelconcern verloor dinsdag nog fors nadat de Amerikaanse investeerder Eminence Capital liet weten het overnamebod op Just Eat te laag vond.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+1,4%) lag er eveneens aardig bij. Verzekeraar Aegon pluste eveneens 1,4%.

AkzoNobel behoorde bij de schaarse dalers met een min van 0,4%. De verffabrikant kreeg een verkoopadvies van vermogensbeheerder Berenberg voor de kiezen. RELX keek aan tegen een verlies van 1,1%. Unilever dat de nieuwe handelsmaand goed was begonnen viel 0,2% terug.

In de AMX was gespecialiseerd metalenfabrikant AMG de gangmaker met een koerssprong van 3,7%. Roestvrijstaalfabrikant Aperam (+2,1%) zat in de lift na een koopadvies van Bank of America Merrill Lynch.

Fagron werd 2,2% meer waard. De toeleverancier aan apotheken profiteerde van een koopadvies van NIBC.

Op de lokale markt boekte Curetis een koersexplosie van 13,1%. Eerder op de dag was de winst nog groter. Het samengaan met het Amerikaanse OpGen werd enthousiast obntvangen.

BinckBank noteerde onveranderd. Topman Vincent Germyns liet weten dat de merknaam BinckBank verdwijnt na de overname door Saxo Bank.

