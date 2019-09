AEX stijgt boven 560 punten

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,7% hoger op 562,6 punten. De AMX noteerde 0,9% in de plus op 813,3 punten.

Elders lieten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. De beurzen in New York sloten dinsdagavond 0,7% tot 1,1% lager. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend juist 0,1% in de plus.

Vooral politieke onderwerpen vragen vandaag de aandacht van beleggers. Het Britse Lagerhuis stemt in de loop van de dag namelijk over een motie die een no-deal Brexit moet voorkomen. De motie lijkt te worden aangenomen. Dat zou een grote klap zijn voor premier Boris Johnson, die in dat geval waarschijnlijk nieuwe verkiezingen wil.

In Italië wil premier Giuseppe Conte vandaag zijn nieuwe regering presenteren, nadat leden van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) voor een samenwerking met de Democratische Partij (DP) hebben gestemd. Conte en zijn nieuwe ministers kunnen naar verwachting donderdag worden beëdigd. Door de samenwerking tussen DP en M5S zijn nieuwe verkiezingen in het land voorkomen.

In de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal (+2,6%) de grootste stijger. Takeaway.com mocht 2,4% bijschrijven. Het maaltijdenbestelconcern verloor dinsdag nog bijna 6%, omdat de Amerikaanse investeerder Eminence Capital het overnamebod op Just Eat te laag vond.

AkzoNobel kreeg een verkoopadvies van vermogensbeheerder Berenberg. De verffabrikant won niettemin 0,2%.

Betalingsdienstverlener Adyen was een achterblijver bij de hoofdfondsen met een min van 0,3%. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell leverde 0,02% in.

In de AMX was Aperam de gangmaker met een koerssprong van 4%. De roestvrijstaalfabrikant ontving een koopadvies van Bank of America Merrill Lynch.

Fagron werd 2,4% meer waard. De toeleverancier aan apotheken profiteerde van een koopadvies van NIBC.

Op de lokale markt klom Curetis met 1,7%. Het biotechnologiebedrijf gaat samen met het Amerikaanse OpGen.

BinckBank noteerde onveranderd. Topman Vincent Germyns liet weten dat de merknaam BinckBank verdwijnt na de overname door Saxo Bank.

