Beleggers gaan voor Arcelor en Fugro

Rond vier uur ging de AEX-index 0,8% vooruit naar 563,20 punten, het hoogste niveau sinds begin augustus. De AMX noteerde 1,4% in de plus op 817,35 punten.

De koersenborden in Frankfurt (+1%), Parijs (+1,2%) en Londen (+0,7%) kleurden eveneens nog steeds groen.

„Na de dip in augustus is de angst is weer wat verder uit de aandelenmarkten gegaan nadat de Britse premier Johnson rond de Brexit tegengas heeft gekregen in het parlement en in Italië zo goed als zeker een nieuw kabinet komt”, stelt Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB. „Daarnaast ziet het er macro-economisch ook niet zo slecht uit. Naar verwachting zal er geen enorme afkoeling komen onder meer doordat vooral de dienstensector die in veel landen steeds belangrijker wordt nog weinig last heeft van het voortslepende handelsconflict tussen Amerika en China.” Westerterp houdt er rekening mee dat tot aan de Amerikaanse verkiezingen eind volgend jaar de handelsspanningen tussen de economische grootmachten in de lucht blijven hangen. „Trump heeft er met het oog op de verkiezingen belang bij om zich af te kunnen zetten tegen China dat op zijn beurt geen gezichtverlies wil lijden.” Wall Street kwam vanmiddag goed uit de startblokken.

Komende vrijdag zullen alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers. Een dag eerder komt nog het banenrapport van salarisverwerker ADP over de privatse sector in de VS. Volgens Westerterp is er voor de Federal Reserve (Fed) weinig reden tot ongerustheid over de arbeidsmarkt in de VS gelet op het zeer lage werkloosheidscijfer. „De Fed zal zeer waarschijnlijk deze maand opnieuw in actie komen, maar geen pad van renteverlagingen aankondigen, maar eerst meer economische data willen zien.”

Arcelor aan kop

In de AEX prijkte staalfabrikant ArcelorMittal (+5,2%) riant bovenaan. Takeaway.com mocht 1,4% bijschrijven. Het maaltijdenbestelconcern verloor dinsdag nog fors nadat de Amerikaanse investeerder Eminence Capital liet weten het overnamebod op Just Eat te laag vond. Voor Randstad hadden beleggers 2% meer over.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+1,8%) lag er eveneens aardig bij. Verzekeraar Aegon en bankconcern ING plusten 0,9% respectievelijk 1,3%. ASML voegde zich ook bij de koplopers en won 1,7%.

AkzoNobel behoorde bij de schaarse dalers met een min van 0,4%. De verffabrikant kreeg een verkoopadvies van vermogensbeheerder Berenberg voor de kiezen. Relx keek aan tegen een verlies van 0,9%. Unilever dat de nieuwe handelsmaand goed was begonnen viel 0,2% terug.

In de AMX was gespecialiseerd metalenfabrikant AMG in goede doen met een koerssprong van 3,8%.Fugro nam de koppositie over met een 5,5% hogere koers. Roestvrijstaalfabrikant Aperam (+2,1%) zat in de lift na een koopadvies van Bank of America Merrill Lynch.

Fagron werd 2,5% meer waard. De toeleverancier aan apotheken profiteerde van een koopadvies van NIBC.

Op de lokale markt boekte Curetis een koersexplosie van 19,1%. Het samengaan met het Amerikaanse OpGen werd enthousiast obntvangen.

BinckBank noteerde onveranderd. Topman Vincent Germyns liet weten dat de merknaam BinckBank verdwijnt na de overname door Saxo Bank.

