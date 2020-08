Woningtekort zorgt voor duizenden ’zelfredzame daklozen’

Dat blijkt uit gegevens die VPRO-onderzoeksprogramma Argos met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur heeft opgevraagd.

In Amsterdam zijn er zo’n 2000 economisch daklozen. Dit zijn mensen die zichzelf zouden moeten kunnen redden, soms zelfs gewoon een baan hebben, maar toch geen eigen woonruimte. Van hen zitten er 272 in een passantenpension, waar zij een kamer voor een half jaar kunnen krijgen.

Jonge vrouwen

De hoofdstad ziet ook een toename van jonge vrouwen zonder dak. „Een aantal gaat van bank tot bank en komt in onveilige situaties terecht.” Dakloosheid is in de eerste plaats een huisvestingsprobleem, meldt de gemeente. Overigens worden ’bankslapers’ niet in elke gemeente als dakloze geregistreerd.

In Rotterdam zijn er officieel zo’n 1300 zelfredzame daklozen, maar de stad weet vrijwel zeker dat dit er in werkelijkheid meer zijn. Lang niet iedereen meldt zich namelijk bij hulpinstanties.

Niet alleen zwervers

Ook in Den Haag zijn duizenden mensen dakloos. En dat gaat lang niet alleen om zwervers, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de gemeente. Ook gezinnen en mensen met schulden worden uit hun huis gezet en kunnen niets anders vinden.

Meer dan een kwart van de daklozen in de hofstad is jonger dan 27. Ook andere gemeenten zien veel jonge daklozen.

Zelfs de gemeente Breda, die met 1320 opvallend veel daklozen kent, meldt dat het aantal mensen met baan, maar zonder huis stijgt. In Oss zien ze gezinnen met kinderen, die vanwege overlast of hennepteelt uit hun huurwoning zijn gezet en geen nieuwe woonruimte vinden.