Ondernemers bereid werknemers belastingvrij te compenseren voor hoge energienota

„We moeten de mogelijkheid krijgen om tijdelijk een onbelaste vergoeding te geven aan werknemers die geconfronteerd worden met een hoge energierekening.” Dit zou onderdeel kunnen zijn van ’een mogelijk koopkrachtakkoord’, waarover werkgevers, vakbonden en kabinet in augustus om de tafel gaan, aldus de mkb-voorman. Al enkele maanden wordt er in Den Haag informeel gesproken over een sociaal akkoord waarin een oplossing wordt gezocht voor de problemen rond inflatie en koopkracht. Vonhof denkt dat er ’na de zomervakantie’ formele gesprekken zullen plaatsvinden. Deze week voorspelde de Europese Commissie dat de inflatie dit jaar uitkomt op 9,4 procent. Volgens het Nibud zijn gezinnen gemiddeld 1100 tot 1500 euro per jaar meer kwijt aan energie.