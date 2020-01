Party like it’s 1999. Ⓒ AFP

Als het loopt als een eend, lijkt op een eend en kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk ook een eend. De recente berg aan liquiditeit die de Verenigde Staten in de markten pompt mogen we geen nieuwe kwantitatieve verruiming noemen, maar het effect is identiek. Welkom bij de Repo Rally: party like it’s 1999.