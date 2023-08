Oostenrijk zet deur open naar verzwaring heffing op hoge winsten energiebedrijven

Het land voerde eind vorig jaar een nieuwe heffing in op de hoge winsten die olie- en gasbedrijven boekten als gevolg van de Russische inval in Oekraïne, die de energieprijzen de hoogte in stuwde. Nu kondigt de regering in Wenen aan dat een groter deel van de winsten in de energiesector als excessieve winst zal gelden.

Tot nu toe geldt alle winst die minstens 20 procent hoger ligt dan het gemiddelde tussen 2018 en 2021 als overwinst waarop de extra heffing van toepassing is. Die drempel voor de mazzeltaks daalt nu naar 10 procent.

"Onacceptabel"

De Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer zei dat het „onacceptabel is dat energiebedrijven profiteren van de crisis terwijl klanten worden bestookt met angstaanjagende rekeningen.” De heffing moet voor extra belastingbaten zorgen waarmee de regering huishoudens kan compenseren voor de sterk opgelopen kosten voor hun levensonderhoud.

Oppositiepartijen in Oostenrijk hebben maatregelen tegen de hoge inflatie tot een van hun speerpunten gemaakt in de aanloop naar nieuwe verkiezingen volgend jaar, en daar reageert de regering op. Eerder kregen elektriciteitsbedrijven al te maken met een hogere belasting op winsten die als excessief worden gezien. Ze moeten nu 90 procent van die vermeende overwinst afstaan aan de schatkist.