Prosus gaat aandelen Tencent verkopen om koers op te krikken

De ingreep is de zoveelste poging van het bedrijf om de waarde van het aandeel op te krikken. Het bedrijf is op de beurs momenteel €109 miljard waard, terwijl de waarde van de belangen in alle ondernemingen waarin het investeert, optelt tot €154,5 miljard. Het belang van 29% dat het bezit in het Chinese bedrijf Tencent, waar moederbedrijf Naspers in 2001 in investeerde is alleen al €119,5 miljard waard. Behalve in Tencent bezit Prosus belangen in tientallen andere online bedrijven in fintech, maaltijdbezorging, online rubrieksadvertenties en educatieve technologie.

Behalve de verkoop van een deel van zin aandelen Tencent, kondigde Prosus aan zijn belang in de Chinese e-commercespeler JD.com helemaal te verkopen. De $3,7 miljard die het belang van 4% moet opleveren, investeert het in zijn eigen e-commerce-activiteiten.

Het AEX-fonds wil de aandelen Tencent in kleine aantallen verkopen en zegt daarmee door te zullen gaan totdat er geen sprake meer zal zijn van grote verschillen tussen de waarde van zijn bezittingen en de waarde van het bedrijf op de beurs zelf.

Omzetgroei

Prosus boekte over het eind maart afgesloten boekjaar als groep een omzetgroei van 24% tot $35,6 miljard (€33,7 miljard). Het deel daarvan dat niet van Tencent afkomstig was, steeg met 51% naar $9,8 miljard. De ’core headline earnings’, het winstbegrip dat Prosus hanteert, daalden met 20% tot $4,9 miljard, als gevolg van een verlaging van het belang van Tencent tijdens het boekjaar. Van de overige activiteiten, die tezamen hun negatieve resultaat zagen verdubbelen tot $1,1 miljard, waren alleen de investeringen in online rubrieksadvertenties winstgevend.

Prosus is in 2019 door Naspers opgericht als houdstermaatschappij voor de consumenteninternetactiviteiten, met als doel om iets te doen aan het grote verschil tussen de waarde van het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf en die van zijn belang in Tencent en andere bezittingen. Sinds de beursgang in september 2019 is de waarde van Prosus met ongeveer een kwart gedaald.