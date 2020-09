Iets betere financiële situatie voor pensioenen

Dat is genoeg om eind dit jaar niet te hoeven korten. Vanwege het aanstaande pensioenakkoord heeft minister Koolmees (Sociale Zaken) de kortingsdrempel verlaagd van 100 naar 90.

De stijging komt door de rente die wat opliep deze maand en ook door het herstel van de aandelenmarkten dat zich doorzet, schrijft Aon in haar maandelijkse Pensioenthermometer. Het is op zich goed nieuws, maar de pensioenfondsen blijven het moeilijk hebben.

Bekijk ook: Kortingsspook pensioen terug

Lastig

„De huidige economische omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis, met lage rentes als gevolg van het steunpakket, maken het voor pensioenfondsen erg lastig”, zegt Frank Driessen van Aon.

Het cijfer is een gemiddelde. Voor grote fondsen zoals ambtenarenpensioenfonds ABP is het nog onzeker of er gekort moet worden in 2021.