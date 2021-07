AEX dendert met vers record week uit nipt onder 750 punten

De AEX eindigt 1,4% in de plus op het hoogste slotniveau ooit van 749,4 punten, een ruime aanscherping van het vorige record dat halverwege vorige week werd neergezet. Deze week heeft de hoofdgraadmeter per saldo 1,8% winst geboekt. De AMX gaat 1,5% opwaarts tot 1053,8 punten.

Beleggers trokken zich op aan gunstige signalen vanuit de eurozone. De bedrijvigheid groeide deze maand in het sterkste tempo in 21 jaar bij een indexstand van 60,6 punten.

Roze bril

,,Techaandelen zijn vandaag weer dominant. Beleggers kijken bij de binnenkomende kwartaalcijfers overigens wel erg door de roze bril”, zegt handelaar Cees Smit van Today. ,,Meevallers worden breed uitgemeten. Ieder positief signaal bij fondsen als ASML is uitvergroot”, zegt hij. „Terwijl ook daar minpunten zijn. Bijvoorbeeld over hoe zijn orderboek in de huidige marktomstandigheden met corona ook tot producten zal leiden.”

Als cijfers iets negatief afwijken van de verwachtingen, zoals bij Signify, Flow Traders en donderdag bij Unilever, dan is het sentiment om die aandelen keihard af te straffen, aldus Smit.

„Onderliggend is de teneur positief, ook het wereldwijde sentiment is gunstig met de groei die er verwacht wordt dit najaar. Beleggers kijken al naar all time highs, ze zijn minder kritisch geworden over de al opgelopen koersen en of dat wel houdbaar is.”

De rentevergoeding voor de 10-jarige Duitse staatsobligatie staat vandaag na het ECB-rentebesluit van donderdag 2 basispunten hoger bij -0,404%. De euro noteert een fractie hoger bij $1,17741.

Tech leidt

In de AEX zitten de chipfondsen opnieuw in de voorhoede. ASMI pakt er 3% bij. Chiptoeleverancier Besi wint 3,4%. Chipmachinemaker ASML wordt 2,9% duurder, en betalingenverwerker Adyen wordt tot 2,1% winst ingekocht.

Uitzender Randstad voegt zich bij de winnaars met een plus van 2,1%.

Shell gaat van rond 1% in het groen, bij een 0,5% lagere prijs van Brent voor $73,30 per vat olie, naar 0,2% verlies.

Bij de hoofdfondsen duikelt led-producent Signify 5,2 % op zijn kwartaalcijfers. Volgens analist Marc Hesselink van ING bleef het concern in omzetgroei en bedrijfsresultaat ietsjes onder de verwachting. Analisten van Morgan Stanley en Citi noemen de resultaten een tegenvaller.

Tech-investeringsfonds Prosus wordt tot 1,9% verlies verkocht.

In de Midkap sprint Alfen 6,9% vooruit. Aalberts pakt de kop met een koerssprong van 8,4%.

Beeldvanger is sportscholenketen Basic-Fit dat 3,2% koerswinst als applaus krijgt voor zijn kwartaalcijfers.

De omzet daalde in desondanks in zes maanden van €182,5 miljoen naar €53 miljoen. Maar voor ING-analist Zwartsenburg is dat beter dan vooraf berekend, ook het verlies viel mee. Een nieuw convenant met de banken biedt volgens ING een goed vangnet.

Liquiditeitsverstrekker Flow Traders laat met 6,1% verlies andere fondsen voor gaan.

Bekijk ook: Rustige beurshandel drukt kwartaalwinst Flow Traders

PostNL (+1,4%) is hier veruit het meest verhandelde stuk.

Air France KLM wint 0,9%. Steeds meer luchtvaartbedrijven zetten ondanks corona vluchten door, constateert De Telegraaf.

Accell gewaardeerd

Bij de smallcaps profiteert noten- en zadenhandelaar Acomo (+7,3%) van sterke verkoopcijfers die het donderdag nabeurs meldde.

Fietsenreus Accell stijgt 6,2% op goed ontvangen driemaandcijfers en vooruitblik.

Bouwer BAM is 1,8% duurder geworden. Het gaat in Dublin voor €100 miljoen een appartementen- en hotelcomplex bouwen. Het project moet in 2023 gereed zijn.

Meer relevant financieel nieuws iedere ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan!