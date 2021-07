Opmars ASMI en ASML stuwen winst AEX

De AEX noteert 0,7% hoger op 743,8 punten. Donderdag sloot de hoofdindex met 0,7% winst, over vijf handelsdagen gaat zij naar 1% winst. De AMX gaat 0,6% tot 1044,7 punten.

Elders in Europa staat de Duitse DAX 0,5% hoger. De Duitse inkoopmanagersindex voor de diensten steeg van 57,5 naar 62,2 punten. Sinds 1997 was die stijging niet zo sterk. De Britse FTSE 100 loopt 0,7% op na beter dan verwachte retailcijfers in juni. De Franse CAC 40 dikt 0,6% aan.

Marktpartijen gepolst door de ECB komen gemiddeld tot een 0,3% hoger groeicijfer voor het derde kwartaal, zo meldde Frankfurt na een peiling.

In Azië zijn beurzen vooral lager gesloten. De Nikkei was dicht. De Chinese centrale bank pompte nog eens $1,6 miljard aan liquiditeit in de markt.

Het oplopende aantal Aziatische slachtoffers van het coronavirus drukt de kans op economische groei, melden brokers in de regio over de stemming.

New York wint

In New York staan de futures van de grote beurzen voor opening om 15.30 uur 0,1% tot 0,3% hoger. Op de agenda staan de voorlopige inkoopmanagersindices met cijfers over juli.

Donderdagavond sloten beurzen hier hoger, ondanks een tegenvallend cijfer van werkloosheidsaanvragen. Techaandelen stonden hier in het vizier. Salesforce won 2,5%. Cijfers van chipmaker Intel vielen beleggers tegen.

De rentevergoeding voor de 10-jarige Duitse staatsobligatie staat na het ECB-rentebesluit van donderdag 2 basispunten hoger bij -0,408%. De euro noteert een fractie hoger bij $1,17741.

„Op dit moment zijn er weinig redenen te bedenken waarom de euro veel sterker zou moeten worden”, aldus markten-analist Simon Wiersma van ING. Bitcoin stijgt 0,8% en staat boven $32.500.

In Italië is donderdag de noodtoestand vanwege het hoge aantal coronabesmettingen tot eind dit jaar verlengd. De yield van 0,643% is licht gedaald.

Signify daalt

Bij de hoofdfondsen noteert led-producent Signify 8% in het rood op zijn kwartaalcijfers. Volgens analist Marc Hesselink van ING bleef het concern in omzetgroei en bedrijfsresultaat iets onder verwachting.

Het voormalig Signify-moederbedrijf Philips volgt onderin de AEX met 0,7% daling. De Amerikaanse toezichthouder FDA beoordeelde een terugroepactie in juni door Philips van ademhalingsapparaten en ventilatoren als ernstig. Onduidelijk is wat de consequentie is. Volgens deze medische waakhond zijn 83 klachten geregistreerd. Er zijn geen verwondingen of sterfgevallen gemeld.

Tech-investeringsfonds Prosus wordt tot 0,7% verlies verkocht.

Grondstoffen krijgen ook steun. Bij de winnaars staat staalmaker ArcelorMittal met 1,8% winst bovenin, halfgeleider ASMI noteert daar boven als koploper 2,4% winst. Chipmachinemaker ASML wordt 1,6% duurder, chiptoeleverancier Besi wint 1,8%.

Shell staat 1,3% in het groen bij een vlakke prijs van Brent voor $74 per vat olie.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield volgt dankzij 1,6% koerswinst.

In de Midkap stijgt sportscholenketen Basic-Fit dankzij 3,3% koerswinst het meest. De omzet daalde in desondanks in zes maanden van €182,5 miljoen naar €53 miljoen. Maar voor ING-analist Zwartsenburg is dat beter dan vooraf berekend, ook het verlies viel mee. Een nieuw convenant met de banken biedt volgens ING een goed vangnet.

Liquiditeitsverstrekker Flow Traders laat met 4,4% verlies andere fondsen voor gaan.

Air France KLM wint 0,9%. Steeds meer luchtvaartbedrijven zetten ondanks corona vluchten door, constateert De Telegraaf.

Accell gewaardeerd

Bij de smallcaps profiteert noten- en zadenhandelaar Acomo van sterke verkoopcijfers die het donderdag nabeurs meldde.

Fietsenreus Accell stijgt 2,5% op goed ontvangen driemaandcijfers en vooruitblik.

Bouwer BAM won 1,5%. Het gaat in Dublin voor €100 miljoen een appartementen- en hotelcomplex bouwen. Het project met in 2023 gereed zijn.

