Den Haag krijgt hoger dividend én waarschuwing van Rotterdamse haven

Het totaal aan overgeslagen goederen in Rotterdam was in 2022 met 467,4 miljoen ton vrijwel gelijk aan de 468,7 miljoen ton van 2021. Toch laten de cijfers flinke veranderingen zien. Zo viel na de invasie van Rusland in Oekraïne het containerverkeer van en naar Rusland bijna stil. Anderzijds nam de aanvoer van vloeibaar gas, LNG, uit de Verenigde Staten met 63,9% toe als alternatief van Russisch gas. Daarnaast steeg de import van kolen met 17,9%, omdat met name de Duitse kolencentrales overuren zijn gaan draaien.

Financieel heeft Havenbedrijf Rotterdam een goed jaar achter de rug. De omzet, met name gehaald uit verhuur van terreinen en havengelden van schepen die aanmeren, steeg met 6,9% tot €825,7 miljoen. De operationele kosten stegen echter ook fors tot €282,2 miljoen, 8,3% meer dan in 2021. Al met al is het nettoresultaat met €247,2 miljoen in 2022 gelijk aan dat van 2021. Het bedrijfsresultaat voor rente, afschrijvingen en belastingen (ebitda) liet daarbij wel een flinke toename van 6,1% zien tot €543,5 miljoen.

Dividend

Gemeente Rotterdam en de Nederlandse Staat die voor respectievelijk 70% en 30% eigenaar zijn van Havenbedrijf Rotterdam, zijn spekkoper. het havenbedrijf doet een dividendvoorstel van €132,3 miljoen over afgelopen jaar. Daarmee cashen de gemeente en de Staat gezamenlijk €9,6 miljoen meer dan de €122,7 miljoen dividend die zij als aandeelhouders over 2021 opstreken.

Havenbaas Castelein die in juni zijn functie neerlegt, waarschuwt de overheid echter wel haast te maken met belangrijke dossiers als stikstof en voorzichtig te zijn met de eigen industrie. „Zaken als het gebrek aan tempo in het stikstofdossier, de hoge energieprijzen in Europa en de snelheid en schaal waarmee de Amerikaanse overheid nu de verduurzaming van haar industrie aanjaagt, dreigen Nederland en Europa op achterstand te zetten. Hierin moeten we echt naar een hogere versnelling.”

Over 2023 is het Havenbedrijf Rotterdam voorzichtig met een prognose vanwege onzekerheid over de geopolitieke situatie en hoge inflatie. Als de economie in Nederland en Europa zoals verwacht stagneren, dat zullen de overslagvolumes mogelijk een klein beetje dalen.