Luchtkwaliteit in binnenruimtes meten

In de herfst en winter zijn mensen meer aangewezen op binnenruimtes. In slecht geventileerde ruimtes kan het coronavirus zich via aerosolen verspreiden. Maar hoe weet je of de luchtkwaliteit op kantoor, in de voetbalkantine, winkel of kerk in orde is? Datatechnologiebedrijf FactoryLab ontwikkelde de Corona Safety Indicator: een systeem dat bezoekers informeert over de actuele luchtkwaliteit.