Sony legt $500 miljoen neer voor muziekrechten Bruce Springsteen

Met deze stap volgt Springsteen andere grote popartiesten die eveneens de rechten op hun muziek hebben overgedaan. Eerder deze maand maakte Mötley Crüe nog een miljoenendeal daarover met muzieklabel BMG.

Songwriter Paul Simon deed eerder dit jaar ook al de rechten van al zijn legendarische nummers over aan Sony. Daaronder vielen onder meer de iconische songs als The Sound of Silence en Mrs. Robinson, toen Simon een legendarische duo met Art Garfunkel vormde.