Nederlander koopt minder spullen online na coronapiek

In totaal besteedden Nederlanders wel meer geld via internet en dat komt door de sterke groei van diensten. Zo werden er veel meer reizen en tickets voor attractieparken en evenementen gekocht.

„Vanaf 10 januari ging Nederland stap voor stap open”, zegt Thuiswinkel.org-directeur Marlene ten Ham in een toelichting. „De enorme coronapieken in het online bestellen zijn hierdoor voorbij.” Aan producten werd in het eerste kwartaal van dit jaar 18% minder uitgegeven dan in dezelfde periode in 2021.

Smartphone

Er werd nog wel veel meer online geshopt dan in de vergelijkbare kwartalen van 2020 en 2019. Inmiddels wordt een op de drie online-aankopen gedaan via de smartphone. Vooral eten en media- en entertainmentaankopen worden afgerekend met het mobieltje.

De totale onlinebestedingen van Nederlandse consumenten groeide met 7% naar €8,2 miljard. Dat komt doordat de uitgaven aan diensten op jaarbasis meer dan verdubbelden.