AEX glijdt hard weg door vaccinzorgen

De AEX gleed in het laatste halfuur verder weg naar een 1,8% lager slot van 637,1 punten. De AMX deed het duidelijk beter en beperkte het verlies tot 0,5% op 961,4 punten.

De overige Europese beurzen gingen ook onderuit. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC-40 verloren respectievelijk 1,9%, 1,6% en 1,7%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 1,5% lager.

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING ziet verschillende redenen voor de verliezen op de aandelenmarkten. „Beleggers maken zich zorgen over de uitrol van de vaccins in met name Europa. We zien ook winstnemingen. Zo daalde de koers van Apple, hoewel zijn kwartaalcijfers veel beter waren dan verwacht. Daarnaast is de korte rente in China hard opgelopen, uit vrees dat de centrale bank een minder ruimhartig monetair beleid gaat voeren.”

Wierma wijst ook op de enorme speculatie door particuliere beleggers in de VS, waardoor de beurskoersen van bedrijven zoals GameStop en AMC de laatste weken explosief zijn gestegen. „De omvang van deze bewegingen is verbazingwekkend en zorgt voor problemen bij sommige hedgefondsen.”

Broker RobinHood maakte het vandaag weer mogelijk om beperkt in de aandelen en derivaten te stappen van bedrijven die door ’beursrebellen’ worden opgezocht.

Na een wilde rit donderdag, koersstijgingen van honderden procenten, legden Robinhood en Interactive Brokers de aankopen aan banden. Robinhood claimde zo het bedrijf en consumenten te beschermen.

Vrijdag haalde het $1,5 miljard extra kapitaal op om zich te wapenen tegen de enorme schokken in de handel op zijn platform.

Die plotse ingrepen zijn onderwerp van onderzoek van beurswaakhond SEC. Enkele Amerikaanse politici eisen dat de markt gewoon zijn werk moet kunnen doen. Ook de gewone man zou daarmee kunnen profiteren, niet alleen Wall Street, aldus Sherrod Brown, voorzitter van de US Banking Committee. De Senaat begint een hoorzitting over ’de stand van de aandelenmarkt’ vanwege deze enorme koersuitschieters.

Coronazorgen

Het aantal coronavirusdoden neemt nog steeds toe. Londen verlengde de lockdowns.

Het Amerikaanse Novavax meldt dat zijn vaccin negen op de tien mensen bescherming biedt tegen Covid-19. Ook zou het middel op basis van voorlopige resultaten bijna net zo effectief zijn tegen de Britse variant van het virus.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kwam met een positief oordeel over het vaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Tussen de Europese Commissie en AstraZeneca is een fel conflict ontstaan. De Brits-Zweedse farmaceut meldde in het eerste kwartaal veel minder dan het eerder beloofde aantal doses van zijn vaccin te leveren.

De bitcoinprijs steeg boven $37.000 na een opvallende tweet van Tesla-topman Elon Musk.

Bekijk ook: Elon Musk omarmt bitcoin en jaagt prijs omhoog

Philips fors lager

In de AEX eindigden medisch technologiebedrijf Philips en biotechfonds Galapagos met verliezen van 2,9% onderaan.

Staalmaker ArcelorMittal daalde 2,4%. De eerder beoogde overname in zijn sector van Tata Steel IJmuiden door het Zweedse SABB gaat niet door.

Chipmachinemaker ASML verloor 2,1%, ondanks een koersdoelverhoging door Berenberg naar €540 bij een onveranderde koopaanbeveling. De Duitse zakenbank stelt dat ASML snel een ander type bedrijf wordt, waarin de nieuwe EUV-machines een grotere rol spelen. Branchegenoot ASMI hield het verlies tot 0,6% beperkt, na eveneens door Berenberg te zijn opgewaardeerd.

ING, dat wordt genoemd in een valutahandelschandaal in Azië, ging 1,1% achteruit.

Chemie- en verfproducent AkzoNobel verloor een bescheiden 0,3%, na de bevestiging van een bindend bod van €1,4 miljard op zijn Finse branchegenoot Tikkurila.

Just Eat Takeaway ging met een vooruitgang van 3,5% stevig aan kop. De maaltijdbezorger gedijt goed tijdens de lockdowns.

Bij de middelgrote fondsen eindigde Signify met een min van 3,5% onderaan. Het verlichtingsbedrijf boekte over afgelopen kwartaal meer winst, maar verwacht nog lang last te hebben van de effecten van de coronacrisis. Donderdag werd al bekend dat de voormalige lichttak van Philips wereldwijd meer dan 700 banen gaat schrappen, waarvan 250 in Nederland.

Vastgoedfonds WDP ging aan kop met 4,4% winst, in reactie op de publicatie van zijn jaarcijfers.

Bekijk ook: WDP betaalt meer dividend uit ondanks coronacrisis

FlowTraders klom 2,8%. De market maker is gebaat bij meer volatiliteit op de aandelenmarkten en kreeg bovendien een koopadvies van de Amerikaanse bank Jefferies.

HAL verloor op de lokale markt 1%. De investeringsmaatschappij meldde donderdag nabeurs lagere jaarcijfers en een dividendverlaging.