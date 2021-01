AEX houdt nipt stand boven 640 punten

De AEX noteert om kwart over vier, op de laatste handelsdag van januari, 1,1% lager op 641,8 punten. Eerder in de middag dook de index zelfs even onder 640 punten. De AMX doet het duidelijk beter en beperkt het verlies tot 0,2% op 964,8 punten.

De overige Europese beurzen staan ook duidelijk lager. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC-40 verliezen respectievelijk 1,6%, 1,3% en 1,5%.

,,Het sentiment lijkt te draaien”, stelt Jeroen Blokland van vermogensbeheerder Robeco na de 0,2% winst voor de AEX woensdag. De ’bibberindex’ VIX, maatstaf voor volatiliteit op de beurs, noteert boven 30 punten. ,,Dat is nogal hoog, terwijl de futures van de aandelenmarkt dalen”, aldus Blokland.

De Amerikaanse beursgraadmeters zijn duidelijk lager van start gegaan. Na drie kwartier handel staat de Dow Jones-index 0,7% en de Nasdaq-index 0,8% lager.

Grote volatiliteit

In de VS heeft broker RobinHood de deels geblokkeerde handel van aandelen en derivaten hervat van bedrijven die door ’beursrebellen’ worden opgezocht.

Aandelen als GameStop - dat direct weer 100% steeg in de futurehandel vrijdagochtend - en AMC maar ook Bed, Bath & Beyond, Beyond Meat en Macy’s kennen forse shortposities. Grootschalige aanschaf van die aandelen met opties duwt de koers vanwege de hefboomwerking omlaag.

Na een wilde rit donderdag, koersstijgingen van honderden procenten, legden Robinhood en Interactive Brokers de aankopen aan banden. Robinhood claimde zo het bedrijf en consumenten te beschermen.

Vrijdag haalde het $1,5 miljard extra kapitaal op om zich te wapenen tegen de enorme schokken in de handel op zijn platform.

Die plotse ingrepen zijn onderwerp van onderzoek van beurswaakhond SEC. Enkele Amerikaanse politici eisen dat de markt gewoon zijn werk moet kunnen doen. Ook de gewone man zou daarmee kunnen profiteren, niet alleen Wall Street, aldus Sherrod Brown, voorzitter van de US Banking Committee. De Senaat begint een hoorzitting over ’de stand van de aandelenmarkt’ vanwege deze enorme koersuitschieters.

Coronazorgen

Het aantal coronavirusdoden neemt nog steeds toe. Londen verlengde de lockdowns.

Het Amerikaanse Novavax meldt dat zijn vaccin negen op de tien mensen bescherming biedt tegen Covid-19. Ook zou het middel op basis van voorlopige resultaten bijna net zo effectief zijn tegen de Britse variant van het virus.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt rond drie uur met zijn oordeel over het vaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Tussen de Europese Commissie en AstraZeneca is een fel conflict ontstaan. De Brits-Zweedse farmaceut meldde in het eerste kwartaal veel minder dan het eerder beloofde aantal doses van zijn vaccin te leveren.

De bitcoinprijs steeg boven $37.000 na een opvallende tweet van Tesla-topman Elon Musk.

Bekijk ook: Elon Musk omarmt bitcoin en jaagt prijs omhoog

Philips fors lager

In de AEX staat medisch technologiebedrijf Philips met een verlies van 2,4% onderaan. Betalingsverwerker Adyen daalt 2,3%.

Heineken volgt met een terugval van 2,1%. Staalmaker ArcelorMittal daalt 1,5%. De eerder beoogde overname in zijn sector van Tata Steel IJmuiden door het Zweedse SABB gaat niet door.

ING, dat wordt genoemd in een valutahandelschandaal in Azië, gaat 1,2% achteruit.

Chipmachinemaker ASML daalt 1,3%, ondanks een koersdoelverhoging door Berenberg naar €540 bij een onveranderde koopaanbeveling. De Duitse zakenbank stelt dat ASML snel een ander type bedrijf wordt, waarin de nieuwe EUV-machines een grotere rol spelen. Branchegenoot ASMI houdt het verlies tot 0,1% beperkt, na eveneens door Berenberg te zijn opgewaardeerd.

Just Eat Takeaway gaat met een vooruitgang van 4% stevig aan kop. De maaltijdbezorger gedijt goed tijdens de lockdowns.

Chemie- en verfproducent AkzoNobel wint 0,3% na de bevestiging van een bindend bod van €1,4 miljard op zijn Finse branchegenoot Tikkurila. Zwaargewicht Shell steunt de AEX met 0,2% winst, geholpen door een lichte opleving van de olieprijzen.

Bij de middelgrote fondsen staat Signify met een min van 2,9% onderaan. Het verlichtingsbedrijf boekte over afgelopen kwartaal meer winst, maar verwacht nog lang last te hebben van de effecten van de coronacrisis. Donderdag werd al bekend dat de voormalige lichttak van Philips wereldwijd meer dan 700 banen gaat schrappen, waarvan 250 in Nederland.

Vastgoedfonds WDP gaat aan kop met 4,5% winst, in reactie op zijn jaarcijferspublicatie.

Bekijk ook: WDP betaalt meer dividend uit ondanks coronacrisis

FlowTraders klimt 2,7%. De market maker is gebaat bij meer volatiliteit op de aandelenmarkten en kreeg bovendien een koopadvies van de Amerikaanse bank Jefferies.

HAL verliest op de lokale markt 0,4%. De investeringsmaatschappij meldde donderdag nabeurs lagere jaarcijfers en een dividendverlaging.