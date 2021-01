Just Eat ontloopt forse verliesreeks in AEX

De AEX-index noteert om kwart voor tien, op de laatste handelsdag van januari, 1,2% lager bij 641,3 punten. De AMX staat 0,2% in het rood bij 964,1 punten, de AScX verliest 0,8%.

Elders in Europa bewogen beurzen veel scherper: de Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC-40 raakten rond 1,7% kwijt.

In handelspartner Duitsland meldt het Ifo-instituut nauwelijks verandering in aantallen faillissementen.

,,Het sentiment lijkt te draaien”, stelt Jeroen Blokland van vermogensbeheerder Robeco. De volatiliteitsindex VIX noteert boven 30 punten. ,,Dat is nogal hoog, terwijl de futures van de aandelenmarkt dalen.”

In Japan verliest de Nikkei 2%. New York opent de S&P 500 vanmiddag om 15.30 uur volgens de futures met 1,3% verlies.

Coronazorgen

Het aantal coronavirusdoden neemt nog steeds toe. Londen verlengde de lockdowns.

Het Amerikaanse Novavax meldt dat zijn negen op de tien mensen bescherming biedt tegen Covid-19. Ook zou het middel op basis van voorlopige resultaten bijna net zo effectief zijn tegen de Britse variant van het virus.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt vrijdag met een oordeel over het vaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Tussen de Europese Commissie en AstraZeneca is een fel conflict ontstaan. De Brits-Zweedse farmaceut meldde in het eerste kwartaal veel minder dan het eerder beloofde aantal doses van zijn vaccin te leveren.

De euro verliest 0,2% bij $1,2114. Brentolie is 0,5% duurder bij $55,40 per vat. De Duitse bund zakt bij -0,2%.

Philips fors lager

De markt verwerkt opnieuw een lange rij met kwartaalresultaten van bedrijven.

In de AEX noteert biotechfonds Galapagos bijna 3% verlies in de kelder. Bierbrouwer Heineken (-2,6%), Philips (-2,5%) en ING (-2,3%) dat werd genoemd in een valutahandelschandaal in Azië gingen achteruit.

Financiële instellingen als NN, Adyen en ASR raakten rond 1,8% achterop.

Bij de hoofdfondsen staat winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield na een wilde rit deze week op 2,1% verlies.

Bij chipmachinemaker ASML heeft Berenberg het koersdoel fors verhoogd van €405 naar €540 bij een onveranderde koopaanbeveling. De analisten zien dat ASML snel een ander type bedrijf wordt, waarin de nieuwe EUV-machines een grotere rol spelen. Berenberg werd ook positiever over sectorgenoot ASMI (-0,6%).

Aan het overnamefront liet AkzoNobel (-0,7%) weten een bindend bod van €1,4 miljard te hebben uitgebracht op zijn Finse branchegenoot Tikkurila.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway ging 0,5% hoger.

Bij de middelgrote fondsen noteerde halfgeleider Besi met 2,1% verlies onderin.

Vastgoedfonds WDP wint 2,6% bovenaan de AMX, net achter market maker FlowTraders met 3,2% winst. Bodemonderzoeker Fugro verliest 2%.

Signify boekte over afgelopen kwartaal meer winst, maar verwacht nog lang last te hebben van de effecten van de coronacrisis. Donderdag werd al bekend dat de voormalige lichttak van Philips wereldwijd meer dan 700 banen gaat schrappen, waarvan 250 in Nederland.