Waarde certificaten Triodos keldert naar €50

Tijdens de eerste veilingronde werden 20.498 stukken verhandeld. Kopers en verkopers kunnen vanaf donderdagochtend hun nieuwe koop- en verkooporders plaatsen voor de ronde die volgende week woensdag zal worden gehouden.

De laatste keer dat in de stukken gehandeld kon worden eind 2020, kregen certificaathouders nog €84 voor hun stukken. De handel werd echter opgedoekt, omdat zoveel mensen tijdens de coronacrisis hun Triodoscertificaten wilden verkopen, dat de bank die voor marketmakers speelde, de toestroom niet meer aankon.

Bekijk ook: Triodos dubt over eigen certificaten

Triodos heeft daarop een nieuw handelsplatform buiten de bank gezocht, waar het de rol van marketmaker niet hoefde te spelen. Onder de nieuwe spelregels wordt de prijs bepaald door het spel van vraag en aanbod, terwijl onder het oude regiem de intrinsieke waarde van de bank, de nettowaarde van zijn bezittingen, de waarde bepaalde. Eind vorig jaar schatte Triodos de waarde op €60, terwijl analisten van DegroofPetercam in een rapport in opdracht van Triodos de waarde tussen de €55 en €76 schatten. Captin had voor de eerste handelssessie een bandbreedte van tussen de €30 en €90 ingesteld.

Wekelijkse koers

De handel vindt vanaf vandaag wekelijks plaats door middel van een veiling, die wekelijks een prijs kan opleveren.

Triodos heeft sindsdien te maken met veel boze beleggers, die onder andere in Nederland naar de Ondernemingskamer stapten en ook in Spanje en België de rechter benaderden. Een stichting waar Pieter Lakeman bij betrokken is, bereidt inmiddels een claim voor.