Waarde certificaten Triodos keldert naar €50

Tijdens de eerste wekelijkse veilingronde werden 20.498 van de circa 14 miljoen stukken verhandeld. Kopers en verkopers kunnen vanaf donderdagochtend hun nieuwe koop- en verkooporders plaatsen voor de ronde die volgende week woensdag zal worden gehouden.

Voordat de handel eind 2020 bij Triodos werd gestaakt, kregen certificaathouders nog €84 voor hun stukken. De handel hield echter op omdat zoveel mensen tijdens de coronacrisis van hun Triodoscertificaten af wilden dat de bank, die voor marketmaker speelde, de toestroom niet meer aankon.

Bittere pil

Triodos heeft daarop een nieuw handelsplatform buiten de bank gezocht, waar het de rol van marketmaker niet hoefde te spelen. Onder de nieuwe spelregels wordt de prijs bepaald door het spel van vraag en aanbod, terwijl die onder het oude regime op de intrinsieke waarde van de bank, de nettowaarde van zijn bezittingen, was gebaseerd. Eind vorig jaar schatte Triodos de waarde van de stukken op €60, terwijl analisten van DegroofPetercam in een rapport in opdracht van Triodos de waarde tussen de €55 en €76 schatten. Captin had voor de eerste handelssessie een bandbreedte van €30 tot €90 bepaald.

Triodos heeft sinds het staken van de handel in 2020 te maken met veel boze beleggers, die onder andere in Nederland naar de Ondernemingskamer stapten en ook in Spanje en België de rechter benaderden. De Vereniging voor Effectenbezitters noemt het verlies van 40% op hun investering in de duurzame bank ’een bittere pil’ voor beleggers en wijst op het kleine aantal stukken dat is verhandeld. „Triodos blijft nog steeds verantwoordelijk voor de verhandelbaarheid”, zegt een woordvoerder, die denkt dat het een paar weken zal duren voordat er een stabiele is.

Miljoenenclaim

Pieter Lakeman, die is verbonden aan de stichting Red Triodos, bereidt een claim voor tegen oud-bestuurders van de bank. Hij wil de claim indienen zodra hij 200.000 certficaten heeft aangemeld, en komt wegens het verlies van €34 per stuk op een bedrag van minimaal €6,8 miljoen die hij zou willen terugvorderen van ceo Peter Blom en twee of drie andere bestuurders die tussen 2017 en 2022 aan het roer stonden bij de bank. „De uitspraak van de Ondernemingskamer was keihard over het beleid dat toen is gevoerd”, zegt Lakeman.