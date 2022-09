Benzine te duur? Zo bespaar je op de kosten van je auto

Premium Geld

Tanken in Duitsland loont niet langer: is er sprake van een prijzenoorlog?

Jarenlang reden Nederlanders graag even naar Duitsland om goedkoop te tanken. Maar dat is sinds donderdag voorbij. Tanken in Nederland is nu goedkoper, zowel diesel als benzine. Nederlandse pomphouders zien Duitse klanten graag komen.