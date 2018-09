1-jarige is directeur van softwarebedrijf

Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf verkoopt oplossingen voor risicomanagement aan bedrijven in de biotechnologische sector. Daarin is het niet onsuccesvol: alleen al in Hilversum heeft het bedrijf zes werknemers, en in 2016 had het voor ruim €1,3 miljoen aan reserves opgebouwd.

Incasso-talent

De jonge directeur blijkt bovendien een natuurtalent te bezitten voor het incasseren van openstaande rekeningen. Zo had de Europese divisie van Pilgrim eind 2015, drie maanden na de geboorte van Pincus, nog €2 miljoen aan nog te ontvangen betalingen op de balans staan. Twaalf maanden later was dit teruggebracht tot nog geen €900.000.

Succesvolle vader

Het is overigens aannemelijk dat dit niet per se het werk is van de jonge Pincus. De vader van Pincus is de succesvolle Amerikaanse zakenman David Pincus senior en bezit het moederbedrijf van Pilgrim Quality Solutions. Het gebeurt vaker dat vastgoed of bedrijven om fiscale redenen op naam worden gezet van kinderen.

Dat een baby directeur is, is niettemin zeldzaam. In de KvK zijn momenteel slechts drie kinderen van onder de twee jaar oud ingeschreven.