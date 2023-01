Britse vliegmaatschappij Flybe zet 276 werknemers op straat

Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat Flybe de activiteiten moet staken als gevolg van zware financiële problemen. De luchtvaartmaatschappij vloog op zeventien luchthavens in het VK en Europa, waaronder Amsterdam.

Het bedrijf adviseert mensen die een vlucht hebben geboekt bij Flybe om niet naar de luchthaven te gaan. Dat betekent dat voor zo'n 75.000 mensen de reis niet doorgaat.

Afgeslankte vorm

De financiële problemen spelen al jaren. De onderneming werd in eerste instantie nog gered door de Britse overheid. Toen werd het bedrijf overgenomen door een investeringsmaatschappij om in afgeslankte vorm verder te gaan, maar daarna ging het toch weer mis.