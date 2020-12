Brexitonderhandelingen gaan zondag verder in Brussel

De twee leiders belden elkaar nadat de hoofdonderhandelaars vrijdag een pauze in de onderhandelingen hadden afgekondigd. Ze gaven daarbij aan dat er grote verschillen bleven tussen de twee partijen op met name de vlakken van visserij, eerlijke concurrentie tussen bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk en de EU en het toezicht op de afspraken. Von der Leyen en Johnson verwezen ook weer naar deze gebieden. Zonder overeenkomsten op die drie knelpunten is een handelsakkoord niet haalbaar, laten ze in een gezamenlijke verklaring weten.

Het Verenigd Koninkrijk verliet eind januari de Europese Unie. Tot het einde van dit jaar geldt een overgangsperiode waarin de Britten zich nog aan de Europese regels moeten houden. Als er op 1 januari geen handelsakkoord is gesloten, gaan de regels van wereldhandelsorganisatie WTO gelden. Dat betekent in de praktijk dat er over en weer importheffingen op producten worden ingesteld.