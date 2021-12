Premium Het beste van De Telegraaf

Orde van advocaten voorlopig verlost van pittige pensioenclaim

Door Bart Mos

Volgens de Utrechtse rechter is de pensioenregeling van klager al veel duurder dan die van de rest van de orde-medewerkers. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Utrecht - De rechter geeft de orde van advocaten Midden-Nederland gelijk in het pensioenconflict dat is gerezen met een medewerkster. Hiermee is haar pensioenclaim van enkele tonnen, die de orde bovendien waarschijnlijk helemaal niet kan betalen, voorlopig van de baan.