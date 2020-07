Specialisten detacheerder Brunel ’blijven in crisis gewild’

Andringa: ’Specialisten schaars goed en dat blijft zo.’ Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Amsterdam - Detacheerder Brunel heeft in het tweede kwartaal ondanks de coronacrisis de schade beperkt weten te houden. De omzet daalde met ruim 13% vergeleken met vorig jaar, maar daar tegenover stonden flinke kostenbesparingen. Wel had het bedrijf het moeilijk in de Duitstalige landen en de Amerikaanse markt.