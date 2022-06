Beursblog: AEX begint met winstje

Kopieer naar clipboard

AEX heeft er zin in donderdagochtend en start met een winst van 0,4% in het eerste kwartier, nadat de beurzen in Azië waren gedaald, vanwege zorgen over de reactie van centrale banken op nieuwe inflatiecijfers en de prijs van olie bijna 2% wegzakte.