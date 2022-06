Beursblog: AEX houdt winstje niet vast

AEX had er zin in donderdagochtend en met een openingswinst van 0,4% in het eerste kwartier, maar kon die in de loop van het uur niet vasthouden. Om tien uur was nog 0,1% hoger, terwijl beurzen in Frankfurt en Parijs respectievelijk 0,7 en 0,9% opstoomden. Beurzen in Azië zijn vannacht gedaald, vanwege zorgen over de reactie van centrale banken op nieuwe inflatiecijfers en de prijs van olie bijna 2% wegzakte. Shell is en opvallende die in het rood begint vandaag, vanwege stakingsdreiging op een cruciaal LNG-platform.