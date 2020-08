Nieuwe topman Heineken: ’Horeca heeft vaccin nodig’

Dolf van den Brink is na een reis over de wereld de nieuwe topman van Heineken. Ⓒ Heineken Heineken 80.56 -2.04 %

Hij werkte in Congo en in Mexico, maar voor Dolf van den Brink (47) kwamen de tropenmaanden pas echt bij zijn aantreden als hoogste baas van Heineken, dankzij het coronavirus. De topman over zijn eerste – rode – kwartaalcijfers.