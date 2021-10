Premium Het beste van De Telegraaf

’OR-voorzitter KLM afgezet vanwege conflict bestuurszetel’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Topman Ben Smith van Air France KLM (2e van rechts) zou de KLM-kandidaat voor het bestuur niet zien zitten. Ⓒ foto Hollandse Hoogte / AFP Air France-KLM 4.213 4.64 %

Amsterdam - De voorzitter van de ondernemingsraad van luchtvaartmaatschappij KLM is afgezet, zo meldt de werknemersvertegenwoordiging. In een brief aan het personeel wordt het besluit niet verder toegelicht. Het gesjoemel rond de invulling van de bestuurszetel in het hoofdbestuur in Parijs lijkt de aanleiding.