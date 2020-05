Amazon gaat concurrentie aan met Pathé Thuis

Amazon stelt dat recente films als 1917, Jumanji: Next Level en Penoza: The Final Chapter per direct beschikbaar zijn via onder meer de app op de smart-tv. De zogeheten Prime Video Store vormt volgens het bedrijf een aanvulling op het aanbod aan films en televisieseries op Prime Video, een abonnementsdienst die vergelijkbaar is met Netflix.

Mike Hopkins, een hoge bestuurder van de streamingdienst van Amazon, stelt dat de mogelijkheid om losse films aan te schaffen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan al erg populair is. Deze optie is recent ook geïntroduceerd in Frankrijk, Italië, Spanje, Canada, Australië en Mexico.