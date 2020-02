Lagere prijzen zitten AMG in de weg

AMG sloot het vierde kwartaal van 2019 af met een omzet van 268,6 miljoen dollar. Dat betekende een daling op jaarbasis met ruim een vijfde. Op jaarbasis viel de omzet 9 procent lager uit tot 1,2 miljard dollar. Het operationele verlies over het slotkwartaal bedroeg 7 miljoen dollar, waar een jaar eerder 42,4 miljoen dollar overbleef. Op jaarbasis was het tekort bijna 26 miljoen dollar, tegen een operationele winst van 163,2 miljoen dollar een jaar eerder.

AMG benadrukte dat de overname van International Specialty Alloys (ISA) inmiddels is afgerond. Daarmee versterkt de onderneming zijn positie op de markt voor luchtvaartmaterialen. Ook werd in de voorbije periode met Shell en de Saudische investeringsautoriteit SAGIA een voorlopig contract getekend voor de realisatie van een recyclingfabriek in de Saudische stad Jubail.

Voor dit jaar rekent AMG alles bij elkaar op een verbetering van de winstgevendheid. Het bedrijf stelt zijn aandeelhouders over 2019 een dividend van 0,40 euro per aandeel in het vooruitzicht. Dat is inclusief het interim-dividend van 0,20 euro per aandeel dat in augustus is uitgekeerd.