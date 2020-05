Aegon rekent niet op rendement van 10 procent dit jaar

Aegon sloot het eerste kwartaal af met een rendement van 7 procent. Het nettoresultaat kwam uit op 1,3 miljard euro. Mindere prestaties in de Verenigde Staten, voornamelijk door niet afgedekte risico's op jaarlijkse verplichtingen en investeringen die zich niet uitbetaalden, werden ruimschoots gecompenseerd door betere prestaties in Nederland, waar de strategie van Aegon om risico's te spreiden zich uitbetaalde.

De onderliggende winst voor belastingen kwam uit op 366 miljoen euro. Dat was minder dan de 449 miljoen euro waar kenners rekening mee hadden gehouden. Vooral de lage rente in de Verenigde Staten zat dit resultaat in de weg. Verder was de impact van Covid-19 in Nederland op non-life claims gering.

Kwartaalupdate

De kapitaalbuffer (Solvency II) stond op 209 procent. Dat was eind vorig jaar 201 procent.

Aegon kwam vanwege de coronacrisis bij uitzondering met een beknopte kwartaalupdate. Doorgaans geeft de verzekeraar om het halfjaar inzicht in de boeken. Het concern gaf eerder gehoor aan de oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) en schrapte zijn dividend. Het bedrijf wil aandeelhouders zo snel als mogelijk weer belonen.