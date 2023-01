Premium Het beste van De Telegraaf

Expert: poging om maatschappij te treffen Pro-Russische cyberaanval op ziekenhuizen: ’Nieuw hoofdstuk in oorlogsvoering’

Door Klaartje Bax en Martijn Schoolenberg

Sinds zaterdag ligt de website van het UMCG plat na een ddos-aanval van pro-Russische hackers. Ⓒ ANP/HH

Groningen - Meerdere Nederlandse ziekenhuizen zijn getroffen door een cyberaanval van de pro-Russische hackersgroep Killnet. Maar wat is het idee erachter? ’Voor het steunen van de nazi’s in Oekraïne vernietigen we alle medische instituties’.