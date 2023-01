Digitaal bankieren nog steeds een probleem: ’Niet iedereen kan mee’

Het is een heel diverse groep mensen die deze drempels niet overziet: zo gaat het niet alleen over ouderen of Nederlanders met een migratieachtergrond. Jongeren bijvoorbeeld lukt het vaak om handelingen uit te voeren, maar zij hebben minder oog voor veiligheid. Ook een probleem. Daarnaast zijn zogenaamde splintervaardigheden een groeiend obstakel: sommige mensen kunnen goed omgaan met bepaalde onderdelen van digitalisering. Zo kan iemand misschien wel goed beeldbellen, maar snapt die er niets van hoe documenten up te loaden of een mail te versturen.

Onderzoeker Louse Nell van de AFM zegt hierover: „De maatschappij digitaliseert in snel tempo verder. Dit geldt zeker voor de financiële sector. Het lukt dan ook niet iedereen om mee te komen in deze ontwikkeling.” Uit de gesprekken die de AFM heeft gevoerd met financiële ondernemingen blijkt dat zij niet altijd zicht hebben op de klanten met beperkte digitale vaardigheden en op de problemen die zij ondervinden.

Menselijke geldzaken

Chief customer officer Marinka van der Meer van de Volksbank zegt deze oproep te omarmen. Ze noemt het voorbeeld dat bij SNS en RegioBank de winkels en kantoren worden opengehouden met vaste contactpersonen. „Ook bieden we voor al onze bankmerken onze telefonische dienstverlening. We willen open zijn voor iedereen en altijd dichtbij.” Ze voegt daaraan met nadruk toe: „Want geldzaken zijn menselijke zaken. Wij kiezen daarom een menselijke oplossing voor maatschappelijke problemen. Niet iedereen kan mee in de digitale vaart der dingen.”