Hypotheek nodig? Variabele rente even minder interessant

De gemiddelde variabele hypotheekrente is nog slechts 0,2 procentpunt verwijderd van de gemiddelde hypotheekrente tien jaar vast met NHG, blijkt uit cijfers Van Bruggen Adviesgroep.

Volgens Oscar Noorlag van Van Bruggen is er „een grote kans” dat de gemiddelde variabele hypotheekrente binnenkort hoger is dan de tien jaar vaste hypotheekrente. Dat is niet ongewoon. Zo was het ook van eind 2019 tot begin 2022.

Toch kan het zelfs in zulke periode gunstiger zijn om tegen een variabele rente af te sluiten, al kun je dat alleen achteraf vaststellen, tekent Noorlag aan.

Hij heeft daarvoor berekend wie in de periode 2004 tot en met 2012 gunstiger af was bij een hypotheek van €100.000: iemand met een variabele rente of degene die de rente tien jaar vastzette. Daaruit blijkt dat degene met een variabele rente ongeveer €20.500 goedkoper uit was.

Heden

Voor de periode van 2013 tot heden schat Noorlag dat mensen met een variabel contract in de eerste jaren wel goedkoper uit waren, maar waarschijnlijk niet in de periode 2015 tot en met begin 2022, omdat men toen lange contracten tegen heel lage rente kon vastzetten. „De kans is redelijk groot dat veel van die huishoudens over tien jaar terugkijkend minder rente hebben betaald dan degene die koos voor een variabele hypotheekrente.”

Volgens Noorlag blijft staan dat men met een variabele hypotheekrente historisch gezien vaak goedkoper uit is. „Het is wel van belang dat je een stijging van de rente financieel goed kunt opvangen. Daar staat tegenover dat je profiteert van een dalende rente en dat je niet te maken hebt met een boeterente, waar consumenten met een vaste rente mee te maken kunnen krijgen als ze hun hypotheek openbreken.”